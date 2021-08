Le départ de son capitaine ne lui a pas fait perdre le sourire. Edward Still se réjouit de l'opportunité qui s'est offert à Dorian Dessoleil.

Perdre un tel leader à quatre jours de la fin du mercato représente un danger pour l'équilibre du groupe mais le technicien se montre fataliste. "C'est la loi du football. Qui aurait pensé que Messi quitterait le Barça, Ramos le Real et même Sambi Anderlecht. Le timing ne m'étonne pas. Je serais naïf d'être déçu. Maintenant, on va aller se renforcer. Notre objectif est de combler le vide que Dorian laissera sur le terrain et dans le vestiaire."

Deux défenseurs centraux valides pour trois places

La pénurie dans ce secteur pose déjà problème pour la réception du Beerschot. Andreou n'est toujours pas remis de son entorse à la cheville et il ne reste plus que deux défenseurs centraux valides, Knezevic et Wasinski, pour son 3-5-2 en l'absence d'Ozornwafor qui n'a toujours pas reçu son permis de travail.

"On a différentes alternatives qui se proposent à nous. Ce n'est pas une situation idéale mais c'est l'occasion de mettre un profil différent."





Zedadka est, quant à lui, déjà qualifié. "Il a fait une bonne préparation avec Naples. Il est bien en jambes. Il lui faudra du temps pour comprendre les principes de jeu à mais à l'instar de Zorgane, ça se fera rapidement."

Face au Beerschot, lanterne rouge avec un seul petit point, Charleroi doit gagner pour enfin avancer après quatre nuls consécutifs.

"Notre plus grande erreur serait de les sous-estimer. On doit avoir de l'efficacité offensive mais aussi défensive ce qui nous a manqué à Zulte."



C'est ce qui manque actuellement pour que le début de saison soit placé sur le sceau de la réussite.

Le groupe : Koffi, Ngoua, Chiacig ; Knezevic, Van Cleemput, Kayembe, Wasinski, Tchatchoua ; Gillet, Zorgane, Zedadka, Gholizadeh, Keita, Benchaib ; Bédia, Zaroury, Nicholson, Descotte, Fall.