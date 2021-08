Edward Still retrouve l’Antwerp avec Charleroi: "Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passera sur le terrain entre 20h45 et 23h" Charleroi Vincent Blouard Après un nul frustrant dimanche dernier, Charleroi espère se relancer ce vendredi contre l’Antwerp… l’ancien club d’Edward Still. © Belga

La déception du partage à OHL (1-1) dimanche dernier a vite été oubliée cette semaine à Charleroi. « On a débriefé le pourquoi on a été bons en première mi-temps et le pourquoi on n’a pas gagné ce match alors qu’on aurait dû », a commenté Edward Still ce jeudi en conférence de presse. « On aurait dû tuer le match mais je retiens que, contrairement à la domination que nous avions eue contre Saint-Trond la semaine précédente, celle dont on a fait preuve à OHL nous a permis de nous créer des occasions. »



Mais pas le temps de gamberger. La semaine a été plus courte que d’habitude puisque le Sporting rejoue déjà ce vendredi (20h45) en accueillant l’Antwerp « Une semaine courte mais intense. Ce n’est pas plus mal, cela casse un peu la routine. »



"Beaucoup de bonnes relations"



La venue des Anversois provoquera un sentiment un peu particulier pour Edward Still. Il y était encore entraîneur-adjoint il y a huit mois avec Ivan Leko avant de prendre la direction de la Chine puis d’atterrir à Charleroi cet été.« Le club a continué son évolution depuis notre passage avec Ivan. Je ne parlerai pas de ce qu’il en reste. J’ai eu beaucoup de très bonnes relations là-bas, cela ajoute quelque chose au niveau des émotions pour ce match, mais ce n’est pas ça qui est important. Ce qui m’importe, ce n’est pas mon passage à l’Antwerp mais ce qui se passera sur le terrain entre 20h45 et 23h. »Pas de grands changements dans la sélection élargie de 21 noms si ce n’est que les jeunes Descotte et Lokembo en sortent. Keita, Hendrickx et Benchaib la réintègrent.



La sélection : Koffi, Chiacig, Ngoua, Knezevic, Dessoleil, Andreou, Van Cleemput, Wasinski, Kayembe, Keita, Hendrickx, Benchaib, Morioka, Zorgane, Gillet, Gholizadeh, Tchatchoua, Fall, Bedia, Nicholson, Zaroury.

Blessés : Willems, Nkuba, Ilaimaharitra.

Non-repris : Boukamir, Akbib, Lokembo, Descotte.