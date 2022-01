"c’est bon signe, cela veut dire qu’il y a des attentes envers nous." Des attentes qui ne sont pour l’instant pas rencontrées malgré une prestation nettement meilleure samedi dernier. "On était déçu du résultat parce qu’on a senti qu’on était supérieur à l’adversaire. Mais notre performance a réénergisé le groupe."





Un groupe encore chamboulé : Gholizadeh a rejoint l’Iran pour deux matchs internationaux, Wasinski va reprendre du temps de jeu avec les U21 ce lundi soir, tandis que Tchatchoua rentre de suspension et que Bayo peut à nouveau être sélectionné. Il sera sans doute titulaire à la pointe de l’attaque. Adem Zorgane, dont le retour de la Can était attendu pour avant-hier, a finalement rejoint Charleroi dimanche et il s’est entraîné avec le groupe ce lundi. Il figure dans la sélection.



Edward Still voit dans ces aléas sportifs une opportunité plus qu’un problème : "Peu importe les chamboulements, nous devons rester fidèles à nous-mêmes, à notre ADN. Les principes de jeu sont globalement les mêmes depuis des mois, que ce soit dans un pur 3-5-2, un 3-4-3 ou autrement. Ce n’est jamais l’idéal avoir des allers-retours dans un groupe mais on compte surtout sur l’intelligence collective et sur la flexibilité dans nos positions pour y remédier."



Belhocine de retour au Mambourg

Charleroi sait qu’il aura fort à faire face à Courtrai, dirigé par son ancien entraîneur. Depuis l’arrivée de Karim Belhocine mi-octobre, les Kerels (8e, 33 points) n’ont perdu que deux rencontres de championnat. Contre Bruges. Le Club et le Cercle.

"On remarque clairement l’identité du coach dans cette équipe", analyse Edward Still. "Elle est très agressive, elle excelle en transition et sait trouver le joueur libre. Courtrai a également progressé défensivement."





La sélection carolo : Kamara, Chiacig, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Zorgane, Ilaimaharitra, Morioka, Donnez, Tchatchoua, Kayembe, Benchaib, Petkevicius, Nkuba, Zaroury, Bayo, Ferraro.





Absents : Koffi (Can), Desprez (Covid), Descotte, Zedadka (blessés), Willems (rééducation), Gholizadeh (sélection nationale), Wasinski, Boukamir, Lokembo, Lutte (U21).





Après une défaite à l’Antwerp (3-0) et un partage contre Gand (0-0), Charleroi se doit de battre Courtrai ce mardi (21h) au Mambourg pour ne pas se retrouver distancé par rapport au top 4. "a reconnu Edward Still ce lundi en conférence de presse.