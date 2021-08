Le technicien a parfaitement raison. S’ils ont manqué de folie devant, les Zèbres ont maîtrisé la rencontre sans se mettre en danger comme à Ostende. "Il y a une belle évolution. On avait eu une efficacité incroyable et une vitesse d’exécution pour conclure les actions qui nous a par contre manqué ce samedi. Dans les transitions, il y a eu toutefois plus de fluidité même s’il reste du travail. Nous aurions pu l’emporter si un ou deux ballons étaient mieux tombés mais ça n’a pas été le cas. C’est regrettable car mes joueurs ont utilisé des zones de terrain que l’on avait ciblé cette semaine à l’entraînement. Il a manqué un peu de lucidité mais je suis très satisfait de l’effort collectif fourni."

L’entraîneur peut se réjouir du deuxième clean-sheet engrangé par une défense pourtant remodelée de fond en comble. "C’est le point de départ d’une bonne équipe."

Face au duo Mercier-Henry, il faudra confirmer ses bonnes prédispositions.