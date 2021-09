Le reproche fut martelé assez longtemps pour ne pas saluer l’initiative. Il y a quatre ans, les dirigeants brugeois faisaient confiance à un Ivan Leko qui n’avait pas encore l’étoffe actuelle.

Dans ses bagages depuis Saint-Trond, le Croate emmenait son assistant, Edward Still, âgé de 26 ans à l’époque et dépourvu de carte de visite professionnelle dans son passé de joueur amateur. Le choix surprenait avant de faire taire l’ensemble des observateurs douze mois plus tard grâce au titre de champion, argument irréfutable contre la critique.