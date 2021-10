La sortie de route en Coupe de Belgique, mercredi contre Lommel (0-0, 3-4 tàb) est difficile à digérer au Mambourg.a raconté Edward Still ce vendredi en conférence de presse.(NdlR: Westerlo, équipe de D1B, a éliminé l’Antwerp)."

A titre personnel, l’entraîneur carolo vit sa première grande déception de sa jeune carrière de T1. « Ça ne fait qu’alimenter ma flamme. Ça me pousse encore plus pour être plus ambitieux pour les prochains matchs. »

Ce samedi, Charleroi, qui reste sur un 6 sur 6 en championnat, espère reprendre sa marche en avant en accueillant Eupen, qui compte 20 points également. « On voit que c’est une équipe très à l’aise en déplacement et qui joue sans complexe », a prévenu Still.

Trois retours, Bedia saute

Pour ce match, mine de rien très important psychologiquement et mathématiquement, Kayembe et Knezevic, laissés au repos mercredi, réintègrent la sélection. Guéri, Nicholson effectue également son retour. Bedia, lui, se retrouve hors de la liste des 21.

La sélection : Koffi, Desprez, Chiacig ; Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Wasinski, Bessilé ; Ilaimaharitra, Morioka, Gillet, Zorgane, Tchatchoua, Zedadka, Gholizadeh, Kayembe, Fall, Benchaib, Nicholson, Zaroury, Ferraro.



Blessés : Willems, Nkuba, Descotte.



Non-repris : Boukamir, Lokembo, Ozornwafor, Bedia (choix).