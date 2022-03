Le surréalisme à la belge a encore frappé. Même si une minorité d’entre eux ont fait interrompre le match aller et attaqué le parcage carolo, 1 000 fans liégeois pourront se déplacer au Mambourg. De quoi susciter l’incompréhension d’Edward Still ? "Je suis concentré uniquement sur ce qui se passe sur le terrain. Ce n’est pas à moi de commenter si c’est normal ou non. En tant que supporter de foot, tant mieux qu’il y ait des fans adverses. C’est top pour le spectacle."