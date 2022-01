C'était la crainte particulière avant de recevoir l'Antwerp et elle n'est pas encore dissipée totalement. Si le Sporting a réalisé des tests rapides pour, les Zèbres seront vraiment fixés ce samedi matin.En attendant, Edward Still a pu compter sur le retour d'Andreou et Ilaimaharitra, touchés par le virus."Pour le reste, les efforts déployés tout au long du stage en Turquie semblent avoir été bénéfiques. "J'ai retrouvé mon effectif avec une fraîcheur physique et un bon état d'esprit. Le jour de repos accordé a été important pour tous."L'autre bonne nouvelle réside dans le retour d'Andreou, victime d'une pubalgie, et Van Cleemput, en proie à des soucis à la cheville depuis début novembre.

"Ils sont 100% fit et sélectionnables."Les Carolos vont vite savoir où ils en sont au niveau de leurs ambitions avec ce déplacement à l'Antwerp qui dispose de cinq unités d'avance sur leur adversaire de dimanche. "C'est l'un des déplacements les plus durs de la saison même s'il n'y aura pas le public. Les Anversois disposent d'une équipe où chaque poste est doublé. C'est rare dans notre championnat. Ce match représente un beau challenge pour mon groupe."Et le meilleur moyen de voir si les objectifs doivent être revus à la baisse ou non avec le départ de Nicholson.