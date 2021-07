C’est le propre des matchs amicaux. Ils servent de tests, permettent de tenter des associations et d’offrir la chance à des jeunes éléments. À Ingelmunster, Edward Still a profité du match face à Zulte-Waregem pour remplir ces trois critères. Le jeune Wasinski obtenait l’opportunité de se montrer dans la désormais traditionnelle charnière centrale à trois aux côtés de Dessoleil et Knezevi dans le 3-5-2 du nouveau coach. L’élément de 17 ans s’est tordu la cheville, précipitant son changement à la pause. Avant cela, il avait éprouvé des difficultés à endiguer les attaques adverses à l’image de ses coéquipiers.

Paradoxalement, c’est en ouvrant le score rapidement grâce à Van Cleemput (4e) parfaitement à l’affût d’une déviation de Fall que Charleroi a reculé. "C’était un choix d’insuffler un pressing intense au début puis de faire reculer le bloc. On a appliqué de nouveaux concepts ce samedi notamment sur le plan défensif", expliquait le technicien.

(...)