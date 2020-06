C’était l’une de des grandes questions en suspens durant le confinement : le Sporting Charleroi allait-il partir en stage ou le club allait-il l’annuler ? Finalement, en concertation avec le staff, la direction a décidé de maintenir ces quelques jours prévus à Kamen, en Allemagne. "C’est important de pouvoir faire un stage durant lequel on peut travailler de manière un peu plus intensive et lors duquel les joueurs se retrouvent tous ensemble", expliquait lors de la reprise des entraînements Karim Belhocine.

(...)