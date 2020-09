Les Zèbres auraient pu être animés par un sentiment d’infériorité qui a déjà si souvent touché les formations belges, en entamant ce troisième tour préliminaire de l’Europa League. D’abord à caude des échecs successifs du club sur la scène européenne, mais aussi de leur adversaire. Une équipe du Partizan Belgrade dont l’effectif comptabilise au total plus de 500 duels européens, contre 159 pour les locaux, et quelques figures comme Markovic, passé par Benfica et Liverpool, ou Stevanovic, dont la valeur est estimée à 8 millions d’euros, malgré ses 17 ans.