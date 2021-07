Clap, première ! Un nouveau cycle débute ce samedi au Sporting Charleroi avec ce déplacement à Ostende. Il s’agira en effet des débuts d’Edward Still comme entraîneur principal. Et le technicien de 30 ans est optimiste. «Tout le monde est apte, on n’a pas de nouveaux blessés, a annoncé le Brabançon. Steeven Willems et Ken Nkuba seront les seuls absents (blessés de longue date), avec Shamar Nicholson qui est à la Gold Cup. Gholizadeh ? Il est apte à 100% », assure-t-il, alors que l’Iranien s’est entraîné individuellement une partie de la semaine.

Adem Zorgane, lui, est qualifié mais n’est pas encore tout à fait prêt. Il n’est arrivé en Belgique que mercredi. «Il nous a fait une très bonne impression, c’est un bon joueur. On l’a beaucoup analysé et regardé. Il va apporter un plus au noyau. Peut-être pas directement, on a d’ailleurs eu une conversation très ouverte. Il sait qu’il aura un temps d’adaptation. Une semaine ou un mois, on verra. Il est fit, il a passé tous ses tests médicaux et à l’effort. Les résultats correspondent à ce qui était prévu. Il a commencé à travailler de manière individuelle ces deux derniers jours, avec le préparateur physique, pour être certain où il en est. Et ça permettra ensuite d’intégrer le groupe, ce lundi.»

Les joueurs sont en tout cas impatients. «Oui, il y a de l’impatience, confirme Edward Still, sur le point de participer à sa première rencontre en tant que T1. Il faut maintenant vivre le moment présent, sans aller trop vite. C’était un plaisir de réaliser cette préparation, partagé je pense par le staff et les joueurs. Tout le monde est allé au-delà de sa zone de confort, s’est remis en question et a bossé de manière optimale. On a maintenant hâte que ça commence.»