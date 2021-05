Ambitieux, travailleur et réfléchi, ce sont les trois mots qui résument le mieux Edward Still, le nouvel entraîneur du Sporting. Lors de ses passages à La Tribune, il s’était construit une image très positive, grâce à ses analyses qui dévoilaient une face parfois méconnue du football : les données. Une vision très moderne qu’il applique aussi dans son rôle d’assistant. "Il est très fort dans l’analyse de l’adversaire et de ses propres joueurs, confirme Rudi Cossey, qui a fait partie du même staff que l’aîné des frères Still à Bruges et à l’Antwerp. Il est très influencé par la méthodologie d’Ivan Leko, évidemment. Il veut créer un football moderne, avec beaucoup de pression vers l’avant, jouer le plus loin possible de son propre but, marquer le plus possible, encaisser le moins possible."