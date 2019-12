Karim Belhocine a dû se creuser pour trouver des éléments à reprocher à ses joueurs.

Arrivé au chevet d’une équipe à la dérive, Bernd Storck n’a pas mâché ses mots après cette déconvenue.

"Charleroi mérite sa victoire, c’est certain. Mais je suis déçu du style de mon équipe, spécialement en première période. Tout comme je suis déçu du niveau affiché par mon équipe. D’autant plus que ce premier but tombé très rapidement nous a fait perdre la confiance. Jouer à ce niveau sera insuffisant pour assurer notre avenir. Je l’ai dit à mon équipe ! On doit être meilleur dans les matches à venir si on veut s’en sortir."

Des mots très durs de la part du tacticien allemand qui se positionne certainement avant le mercato.

Forcément, Karim Belhocine est à mille lieues de ce genre de souci.

"J’avais prévenu mes joueurs que s’ils voulaient se rendre ce match facile, ils devaient rentrer dedans à 100 %. C’est ce qu’ils ont fait et je les en félicite. On a pu faire le break dès la reprise, preuve que mes joueurs ont eu envie de se rendre ce match moins difficile. Si je devais me montrer critique, je dirais qu’on a eu tendance à rendre le ballon trop rapidement à l’adversaire. Mais je tiens à féliciter les gars pour leur solidarité, leur abnégation. C’est un plaisir de les voir se battre de la sorte."

Samedi, Karim Belhocine a offert à David Henen sa première titularisation de la saison.

"Je voulais préserver Mamadou Fall pour qu’il rentre frais. Ce qu’il a d’ailleurs fait en marquant le 3-0 ! Fall est un joueur important pour nous et on a trois matches à jouer en 7 jours. Et puis, David Henen nous apporte toujours quelque chose lorsqu’il monte au jeu. À mes yeux, c’était le moment de le lancer. Il s’est créé quelques occasions, et s’est même montré trop collectif sur certaines actions. Chose que je ne reprocherai jamais à un de mes joueurs !"

La concurrence s’est encore accrue dans le groupe de Charleroi.