Vincent Blouard et Julien Parcinski

Grandiose dimanche, le gardien burkinabé s’érige en référence en Pro League.

Quand il ne détourne pas des penalties (déjà trois cette saison, dont deux dimanche contre Genk) ou qu’il ne bondit pas sur tous les ballons qui s’approchent de son but, Hervé Koffi rit et danse. C’est l’un des grands animateurs du vestiaire carolo. Cela ne l’empêche pas de bosser dur quand vient l’heure de l’entraînement. L’international burkinabé est un gardien un peu fantasque mais très pro, pointilleux. Sur son matériel et son hygiène de vie.

Dimanche contre Genk (2-0), il a livré une prestation cinq étoiles. Sans lui, Charleroi n’aurait jamais, au grand jamais, gagné. “Hervé continue de progresser. C’est un garçon qui possède une détente inimaginable et une souplesse incroyable”, commente Eric Deleu, son ancien entraîneur des gardiens la saison dernière à Mouscron. “Il a également prouvé, sur les penalties d’Onuachu, qu’il était très fort mentalement.”

Pour Philippe Vande Walle, ancien “TK” notamment des Diables rouges, c’était surtout un jour de gloire. Il tempère : “Koffi a su profiter d’un scénario de match idéal. Cela arrive quand un gardien, qui est déjà en grande forme, peut compter au même moment sur la baraka. Mais il a quand même encore prouvé que son équipe pouvait lui faire confiance.”

Un jeu au pied sollicité

