Avec un 5 points sur 18 lors des six dernières rencontres disputées, Charleroi connait une période plus compliquée. Les Zèbres auront à coeur de rectifier le tir face à Eupen. Les Germanophones alternent le bon et le moin bon depuis le début de la saison.

Les Carolos devront se passer de leur coach Karim Belhocine, suspendu pour cette rencontre délicate face aux Pandas mais pourront compter sur un effectif quasi au complet. C'est son adjoint Franck Defays qui reprendra l'équipe en main.

Les compos :

Eupen : De Wolf, Agbadou, Amat, Miangue, Adriano, Schouterden, Kayembe, Peeters, Musona, Ngoy, Prevljak

Charleroi : Penneteau, Van Cleemput, Willems, Dessoleil, Kayembe, Gillet, Ilaimaharitra, Morioka, Gholizadeh, Fall, Rezaei.

Suivez la rencontre en direct commenté :