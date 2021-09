Le scénario dingue de ce match envoûtant rend son analyse périlleuse. Presque irrationnelle, au vu de l’enchaînement des événements. Il faudrait en réalité d’abord tirer un grand coup de chapeau à tous ses acteurs : joueurs, entraîneurs, arbitres et supporters.

Dans une configuration inhabituelle car déforcée, Charleroi a réussi un examen de maturité après six matchs encourageants mais irréguliers. Avec une défense à la moyenne d’âge incroyablement basse (voir chiffre) et une attaque inédite, le Sporting est passé par toutes les émotions. Celle de mener 0-2 après 12 minutes puis d’être réduits à dix, juste avant la pause à cause de l’exclusion stupide de Gholizadeh qui le privera du choc contre le Club Bruges, samedi. "On a entamé ce match comme prévu avec du pressing et de l’énergie, avec et sans ballon, pointait Edward Still.