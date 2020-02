Le Bosuil, où se déplace les Zèbres ce dimanche, ne rappelle pas que des bons souvenirs au Macédonien...

L’image est encore dans toutes les têtes des supporters carolos. On joue la vingtième minute de la finale des playoffs la saison dernière et Charleroi mène 1-2 sur le terrain de l’Antwerp quand Gjoko Zajkov voit rouge. Après une faute dans le rectangle zébré sur Lamkel Zé, qui joue bien le coup, le Macédonien est exclu et concède un penalty converti quelques secondes plus tard par Refaelov.

(...)