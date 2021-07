Les Carolos ont jeté leur dévolu sur l'ancien portier de l'Excel.

Sa belle saison à Mouscron, malgré la relégation du club, a tapé dans l’œil de nombreuses formations. De retour de prêt de l’Excel, Koffi n'a pas transité longtemps au LOSC. Selon nos informations, le dernier rempart va signer dans les prochaines heures au Sporting.

Il était la priorité d’Edward Still. Le technicien s'est retrouvé dépourvu de gardien après les départs de Nicolas Penneteau, Rémy Descamps et Joachim Imbrechts. Le premier cité est parti signer un dernier contrat à Reims pour incarner le rôle de doublure. Descamps a rejoint le FC Nantes et Imbrechts souhaite gagner du temps de jeu en D1B.

