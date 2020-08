Comme l’ensemble des joueurs, du staff et des supporters de Charleroi, Fabien Debecq était devant son petit écran samedi, au soir de la finale de Coupe de Belgique. Et comme toute la famille zébrée, le président du Sporting était conscient que son club venait de passer in extremis à côté d’une qualification directe en phase de groupes de la Ligue Europa, à l’issue de la victoire de l’Antwerp contre le Club Bruges. "J’ai regardé toute la rencontre avec beaucoup de stress, comme la majorité des Carolos, je pense, explique-t-il plusieurs jours après l’évidente déception digérée. Au coup de sifflet final, il y avait bien entendu de la tristesse vu le si beau parcours réalisé par notre équipe en championnat et cette troisième place finale. Après, j’ai aussi beaucoup de respect pour les joueurs de l’Antwerp qui ont joué cette rencontre avec beaucoup d’intelligence et avec leurs tripes. On sait d’avance que l’issue de la Coupe de Belgique peut avoir une influence sur l’obtention d’un ticket européen. Cette saison-ci, c’est malheureusement tombé du mauvais côté pour Charleroi…"