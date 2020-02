Le Président carolo veut continuer à grandir avec son club.

Fabien Debecq est un homme heureux. Patron de “QNT”, l’homme de 56 ans voit son entreprise de compléments alimentaires s’exporter avec réussite et être plus que florissante. Président du Sporting Charleroi, il assiste à l’une des plus belles saisons de l’histoire du club. A la veille du choc face au Standard et alors que son équipe est assurée de jouer en playoffs 1, Fabien Debecq s’est assis à notre table pour discuter d’un succès dont les premières bases ont été posées en septembre 2012, lors de la reprise du club avec son ami Mehdi Bayat.

Charleroi ne s’était jamais qualifié aussi tôt dans la saison pour les playoffs 1. Vous attendiez-vous à pareils résultats en début de saison ?

“Personne ne s’attendait à cela. (...)