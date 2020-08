On ne l’attendait plus. Et puis un beau matin, au bout du mois de juillet, l’information tombait : Kaveh Rezaei faisait son retour à Charleroi, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un troisième passage au Pays Noir pour l’Iranien arrivé durant l’été 2017 et revenu deux ans plus tard après une saison brugeoise à oublier. Un gros coup de la part de Charleroi qui a réussi à faire revenir son buteur à la maison au terme de longues négociations avec la direction brugeoise. Un sujet que le joueur ne préférait pas aborder. “Je ne veux pas parler de cela”, coupe directement Kaveh Rezaei. “C’est une longue histoire et je ne veux pas penser à tout cela maintenant.”

Sélectionné samedi pour la première fois de la saison – il n’était pas autorisé à affronter Bruges, le club prêteur –, le joueur de 28 ans n’a pas raté ses débuts avec une montée au jeu à la 64e et un but salvateur inscrit seulement 12 minutes plus tard. “Ce n’était pas une déception pour moi de ne pas commencer la rencontre”, expliquait celui qui acceptait la cohérence de Karim Belhocine, le coach ayant décidé d’aligner le même onze qu’en Venise du Nord. “Je n’ai pas connu une très bonne préparation d’avant-saison et je dois retrouver ma condition pour être à 100 %. Je suis désormais prêt à jouer, en montant au jeu ou en étant titularisé; je n’ai donc plus qu’à faire ce que j’ai à faire.”