La météo a eu un impact sur la rencontre de ce dimanche après-midi.

A l’issue de de la rencontre, les Zèbres avaient un double sentiment : le premier était d’avoir raté le coche, en galvaudant certaines occasions qui auraient pu rapporter la victoire et ainsi assurer la qualification officielle pour les playoffs 1 ; le second était d’avoir réussi à prendre un bon point sur le terrain d’un concurrent direct qui n’a pas encore perdu une seule rencontre à domicile cette saison. "C’est un bon point pris", analysait Mamadou Fall, titularisé pour la septième fois d’affilée. "Nous ne voulions surtout pas perdre ; c’est ce que nous avons réussi à faire. Ce résultat nous permet de garder notre troisième place au classement ; c’est donc pas mal."

Durant cette rencontre, un acteur attendu a joué son rôle : le vent. Après le toss gagné par Dorian Dessoleil, c’est l’Antwerp qui a d’abord été aidé par les rafales de vent. En seconde période, la donne a changé. "C’était difficile pour nous durant les 45 premières minutes à cause du vent, confirmait Fall. Nous avons réussi à tenir le coup malgré l’ouverture du score. Je savais qu’en deuxième mi-temps, ce facteur allait nous aider. Cela nous a permis de presser plus et d’égaliser via Nicholson. Il y a eu plus de domination de notre côté et il nous aura manqué un peu de chance pour revenir avec les trois points…"

Un peu de chance ainsi qu’un peu d’efficacité : autant Kaveh Rezaei (à deux reprises) ou encore Ali Gholizadeh ont péché dans le dernier geste. "Ali a une occasion en toute fin de rencontre mais il est un peu gêné par le défenseur, ce qu’il fait qu’il rate son tir", commentait le Sénégalais. "J’ai moi aussi une frappe qui ne passe pas loin du poteau… Cela arrive de rater de genre d’occasions. Nous avons rencontré une équipe qui n’a pas lâché et qui a tout donné. Finalement, quand on regarde nos derniers matchs, nous n’avons affronté que des grosses équipes ; cela va continuer comme cela dans les semaines à venir. C’est un bon test en vue des playoffs 1. À nous de continuer sur notre lancée jusqu’à la fin de la phase classique."

À commencer par un déplacement à Bruges dimanche qui permettra aux hommes de Karim Belhocine de se jauger un peu plus avant les fameux PO1…