"Cela fait plaisir surtout que c’est mon deuxième doublé en une semaine après celui face au Standard, avance le Sénégalais. Cela me donne de la confiance mais ce n’est pas encore assez pour moi (sourire). Je ne crains rien, je pense juste à marquer et à faire des assists. Mais je sais qu’avec la vitesse que j’ai, je dois être encore plus efficace."

Ses deux buts ont lancé les Zèbres vers la première victoire carolo de l’année 2021. Une victoire qui les replace à seulement une petite unité du Top 4 synonyme de Champions Playoffs. "Nous avons vécu des moments difficiles, avoue Fall. Cette victoire est un soulagement et nous devons maintenant continuer sur notre lancée. Le coach nous avait dit que ce match allait être un combat. Nous devions être agressifs et être présents surtout lors des deuxièmes ballons. Nous avons réussi à le faire et cela a rapporté des points. Il suffit de jouer comme d’habitude pour faire une bonne prestation. Ce samedi soir, nous avons revu le Charleroi d’avant. Nous rentrons dans le money time de la saison et nous devrons gérer cela au mieux en prenant le plus de points. Si nous montrons lors des prochains matchs ce que nous avons montré face à Courtrai, nous pourrons alors enchaîner les victoires."