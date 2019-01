Pour débuter son année 2019, après un stage réussi à Valence (Espagne), le Sporting de Charleroi se déplace au Club de Bruges pour un match qui s'annonce d'ores et déjà compliqué. Une rencontre que ne jouera certainement pas Adama Niane. "Adama a des gros soucis personnels et familiaux", a expliqué Felice Mazzù. "Il n'était pas présent à l'entraînement ce jeudi et ce vendredi et ne sera pas là ce samedi. Il sera certainement absent à Bruges."

L'Iranien Ali Gholizadeh, qui souffre d'une contusion osseuse au tibia causée depuis la fin du stage hivernal, ne sera pas non plus de la partie. "Nous allons voir comment Ali va récupérer", a commenté le T1 carolo. "Nous en parlons avec Mehdi Bayat. On tourne autour d'une indisponibilité de 4 semaines, peut-être moins si tout se passe bien durant sa rééducation."

Malgré les absences, l'entraîneur carolo croit en son équipe. "Nous avons des absents mais nous avons un noyau assez large. Ceux qui sont présents ont une chance à saisir. Nous construisons un noyau en début de saison pour avoir de la concurrence. J'ai assez de choix pour mettre un dispositif en place qui peut embêter Bruges."

Après la razzia brugeoise au Gala du Soulier d'Or (Vanaken Soulier d'Or, Leko entraîneur de l'année, Wesley meilleur jeune et Schrijvers plus beau but), Felice Mazzù espère, le sourire en coin, que les Brugeois sont assez rassasiés... "Ils ont tout gagné mercredi au Soulier d'Or : je suppose qu'ils n'ont pas besoin de gagner dimanche..."