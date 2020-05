Il y a un an, Victor Osimhen jouait sa dernière rencontre avec le maillot de Charleroi.

Le 26 mai 2019, il y a tout juste un an, Victor Osimhen ne met que 8,15 secondes pour faire parler la poudre. Face à l’Antwerp, le Nigérian inscrit alors son vingtième et dernier but sous les couleurs du Sporting Charleroi. Après la cruelle défaite (3-2) qui empêche les Zèbres d’atteindre l’Europe, Osimhen n’évite pas la presse qui veut savoir de quoi sera fait son futur. "Il y a 75% de chances que cette rencontre soit ma dernière avec Charleroi", explique celui qui signera quelques semaines plus tard à Lille.

Retour sur la saison zébrée de feu de ce phénomène avec un homme qui aura joué un rôle important dans son développement : son entraîneur de l’époque, Felice Mazzù.



(...)