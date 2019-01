Comment vivre sans Cristian Benavente ? Voilà la question que certains se posent du côté du Sporting de Charleroi après le départ du Péruvien vers l’Égypte et le club de Pyramids FC. Alors que le milieu de 24 ans était devenu le Carolo le plus décisif cette saison (9 buts et 3 assists en 22 rencontres), Charleroi doit trouver des solutions pour remplacer son technicien péruvien.

Après une prestation plus qu’aboutie à Bruges, c’est Waasland-Beveren qu’il faudra affronter au Mambourg mais sans la présence de Cristian Benavente sur le terrain. "Cela a été une semaine particulière", commence Felice Mazzù. "Sportivement, le départ de Benavente est une perte et il faudra trouver des solutions. Mais je pense qu’il a pris la bonne décision : ni Charleroi ni Cristian ne pouvaient refuser l’offre."

Pour l’entraîneur carolo, ce départ doit permettre aux Zèbres de comprendre que le collectif dépassera toujours les individualités à Charleroi. "J’ai toujours voulu mettre l’accent sur le groupe", avance Mazzù. "Ce genre de situation doit nous faire comprendre que l’équipe est plus importante qu’un joueur. J’ai des solutions dans le noyau pour le remplacer à court terme. Peut-être moins à long terme avec les blessures, les suspensions et la fatigue qui va nécessairement arriver."

Des arrivées sont donc à prévoir du côté du Pays Noir alors que le nom de Ryota Morioka (Anderlecht) circule avec insistance. "C’est un profil qui pourrait convenir à l’équipe même s’il y a d’autres possibilités", commente le T1 carolo. "Morioka a l’avantage de connaître le championnat belge et le rôle derrière l’attaquant. Mais le plus important est que le gars qui arrive ait des qualités pour s’imposer à Charleroi."

Ce samedi, plusieurs options s’offrent à Felice Mazzù pour remplacer Benavente qui a déjà joué une demi-heure avec sa nouvelle équipe face au leader Zamalek jeudi soir (3-3). David Henen en est une au même titre que Jérémy Perbet ou encore Massimo Bruno qui peut prendre place derrière l’attaquant. "Massimo a fait de belles choses sur les flancs mais a aussi les qualités pour jouer dans l’axe", analyse le T1 carolo. "Contre Bruges, il n’a pas débuté pour une raison tactique. Mais c’est un des meilleurs joueurs à chaque entraînement. Quoi qu’il arrive, je mettrai un dispositif en place en fonction des joueurs qui sont à 100 %. Je pourrais garder la même tactique que contre Bruges pour montrer aux joueurs que j’attends de leur part le même sérieux et la même organisation que dimanche. Si je change tout, le message pourrait être perçu différemment…"

Classés à la septième position du classement à seulement un point du top 6, les Carolos auront l’opportunité ce week-end de continuer à s’accrocher au bon wagon les menant vers les PO1. Pour ce faire, les Zèbres devront éviter de connaître un creux après la belle prestation en Venise du Nord. "Nous avons rappelé aux joueurs qu’il était important de se reconcentrer directement après une prestation aboutie comme celle réalisée dimanche", explique Felice Mazzù. "À Bruges, les joueurs ont ressenti une peur positive qui leur a permis d’être concentrés et de respecter les consignes. Nous devons arriver à avoir cette même peur positive au match suivant, en l’occurrence ce samedi face à Waasland-Beveren."

Une victoire face à une équipe qui lutte pour son maintien montrerait alors la force de caractère du groupe carolo qui avait perdu les pédales en fin d’année à Zulte Waregem après une belle performance contre La Gantoise. Et les trois points permettraient aussi de montrer qu’il y a bien une vie sans Cristian Benavente au Sporting de Charleroi…