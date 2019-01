Après la claque reçue à Bruges la saison dernière en ouverture de son année 2018 (défaite 5-1 en Coupe de Belgique), Charleroi avait une revanche à prendre dans la Venise du Nord. Grâce à un bloc structuré et un travail défensif de toute l’équipe, les hommes de Felice Mazzù ont réussi à arracher ce qu’ils étaient venus chercher : les trois points.

"Je suis très satisfait d’avoir enfin gagné à Bruges avec Charleroi, explique Felice Mazzù. Notre organisation et notre plan de jeu étaient capitaux. Les joueurs l’ont appliqué à la lettre même si nous avons eu de la chance avec les deux montants touchés par les Brugeois..."

Après une première mi-temps de belle facture, les Carolos ont ensuite souffert mais sans rompre pour autant. "Notre première période était parfaite, continue le T1 carolo. Les joueurs ont ensuite donné leur vie en deuxième mi-temps pour remporter ce match… Nous avons dû parfois défendre assez bas mais nous avons eu des possibilités pour inscrire un deuxième goal en reconversions offensives."

Finalement, les Zèbres se replacent dans la course aux playoffs 1 en réalisant une rencontre basée sur les valeurs carolos : le courage, la solidarité et le travail. "Nous n’avons pas toujours été beaux à voir jouer", finit Felice Mazzù qui a eu peur jusque dans les derniers instants de la partie. "Mais il fallait à tout prix garder ce petit but d’avance..."

Ce que les Carolos ont fait, jusqu’au bout du suspense lors d’une partie qui aura duré cent minutes…