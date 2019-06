Il est présenté dans les travées de la Luminus Arena, lui qui aura passé six saisons du côté du Sporting Charleroi.





"Venir chez les champions de Belgique est un défi énorme mais j'aime les difficultés", explique le nouveau coach des Limbourgeois. J'ai une envie de progresser avec ce club et cela ne me fait pas peur. C'est une étape importante dans ma carrière. La séparation avec Charleroi n'a pas été facile mais je tiens à remercier Mehdi Bayat, les supporters et tout le monde à Charleroi."





Suivez la conférence de presse de Mazzù en direct via le live de la chaine flamande VTM.