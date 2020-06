C'est une longue histoire de 14 ans qui se termine entre Thomas Wildemeersch et le Sporting Charleroi. Le milieu de terrain, qui a débuté à l'Ecole des Jeunes zébrée en U7, arrive en fin de contrat en juin et n'a pas vu le club lever l'option d'un an.

C'est via un coup de fil à son agent que Charleroi a annoncé la nouvelle. "J'aurais préféré être mis au courant d'une autre manière mais c'est le football", avance Thomas Wildemeersch. "Personnellement, quand mon agent m'a appris la nouvelle, j'étais clairement déçu car j'aurais voulu continuer dans ce club. Mais Charleroi a beaucoup évolué ces dernières années et est en train de devenir un grand club belge au sein duquel il n'est pas facile de s'imposer."

(...)