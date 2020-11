Nouveau Panda, Amara Baby retrouvera ses anciennes couleurs ce vendredi.

Amara Baby a connu un changement d’environnement radical. De l’agitation du centre de la métropole d’Anvers, il est passé cet été au calme de la ville plus champêtre d’Eupen en signant un contrat d’un an au sein du club germanophone. "J’ai l’habitude de vivre dans ce genre de ville calme, avance le nouveau Panda. C’était déjà le cas en France quand je jouais à Laval ou encore à Châteauroux. Et puis mon chat se sent bien, ici, à la campagne (sourire)."

