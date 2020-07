Les mines étaient déconfites côté carolo à l’heure de remonter dans le bus et de quitter les installations du FC Metz. Après une rencontre qui aura duré 120 minutes (deux fois 45 minutes et une fois 30 minutes), les hommes de Karim Belhocine ont subi leur deuxième défaite de la préparation (3-0).

Si le début de la rencontre aura été à l’avantage des Zèbres, les Messins ont pris le dessus sur la suite du match, en profitant de l’imprécision des Carolos face au but adverse pour garder le zéro. "Nous avons eu de grosses occasions mais nous ne les avons pas mises", avance Karim Belhocine, le coach de Charleroi. "Dans tout match de football, quand on ne parvient pas à mettre ses occasions, on se fait punir. Je ne dirais pas que c’est inquiétant mais c’est plutôt frustrant. Il y a beaucoup de travail, à nous de corriger cela."

(...)