La dernière victoire de Charleroi remonte déjà au 19 décembre dernier face à Eupen. Depuis lors, les Zèbres ont enchainé deux défaites et un partage, mais surtout, ils n'ont plus inscrit le moindre but durant cette période. Cette mauvaise passe offensive coïncide avec le départ de Shamar Nicholson vers le Spartak Moscou. Heureusement, face à Courtrai, Edward Still pourra à nouveau compter sur Vakoun Bayo, qui ne pouvait pas jouer contre Gand le week-end dernier. L'attaquant devrait, sauf surprise, retrouver sa place en pointe. L'entraîneur des Zèbres peut également se féliciter du retour de Jackson Tchatchoua après sa suspension et qui devrait prendre le flanc droit carolo à son compte.

En revanche, Still devra se passer d'Ali Gholizadeh pour la réception de Courtrai. L'Iranien a rejoint son équipe nationale pour disputer des rencontres de qualification en vue du Mondial 2022 et sera sans doute remplacé par Nkuba ou Benchaïb.

À Courtrai, les deux nouveaux, Mehssatou et Reynolds font partie du groupe pour la première fois.

Les compos probables :

Charleroi : Kamara, Van Cleemput, Knezevic, Besilé, Tchatchoua, Morioka, Ilaimaharitra, Kayembe, Benchaib, Zaroury, Bayo.

Courtrai : Ilic, Reynolds, Rougeaux, Radovanovic, D'Haene, Palaversa, Sissoko, Moreno, Kadri, Mbayo, Massaoudi.

Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h :