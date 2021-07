Le Sporting est-il en avance par rapport à l’équipe qui avait débuté le championnat 2020-2021 face au Club Bruges ? La réponse est très nuancée, tant les différences sont énormes entre les deux saisons. Karim Belhocine entamait son deuxième exercice dans le Hainaut, avec la même méthode, le même dispositif tactique et un noyau très peu chamboulé au moment de se rendre au stade Jan Breydel. Or, ce samedi, les Zèbres devraient s’aligner en 3-5-2, avec un nouvel entraîneur et pas mal de départs dans l’effectif. Une sorte de transition qui peut parfois prendre du temps.