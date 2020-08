La préparation d’avant-saison n’avait pas complètement rassuré. Durant les neuf rencontres jouées, d’Anderlecht à Ajaccio, Charleroi avait soufflé le chaud et le froid en montrant quelques carences dans différents secteurs de jeu. Ce samedi soir, au coup de sifflet final de leur première rencontre de championnat face au Club Bruges, les hommes de Karim Belhocine avaient ces mésaventures enfouies bien loin dans leurs têtes. Et pour cause : en allant gagner sur le terrain des champions en titre, les Zèbres ont démontré que le niveau affiché lors de certains matchs amicaux n’allait pas être celui du championnat.

(...)