Comment retrouver la victoire à Charleroi ? Le staff se pose la question depuis la fin janvier et la dernière victoire acquise, en déplacement à Courtrai le 30 janvier dernier (1-3).

À côté de certains changements individuels dans le onze de base, Karim Belhocine a décidé d’apporter une autre modification de taille à son équipe : le passage à un dispositif tactique à trois défenseurs, mis en place à trois reprises cette saison (face à Courtrai au match aller, à Saint-Trond et au Club Bruges).

Et avec un certain succès puisque les Zèbres n’ont encaissé qu’un petit but lors de ces trois rencontres… même si aucune ne s’est soldée par une victoire.

Pourquoi Belhocine a décidé de délaisser son 4-2-3-1 et quel impact le 3-4-3 a sur le jeu du Sporting ? Réponses avec Thomas Chatelle, notre consultant.