Jean-Jacques Missé-Missé, ancien footballeur de notre championnat, pose son regard sur le foot actuel.

Il est l’un des footballeurs à avoir marqué notre championnat autour des années 2000. Jean-Jacques Missé-Missé, passé par Charleroi mais aussi La Louvière ou encore Malines, a fait trembler plus d’une défense du Royaume grâce à sa puissance et son sens du but. Retraité depuis 2004, le Camerounais n’a jamais réussi à quitter totalement le monde du football.

Celui qui n’est pas du genre à pratiquer la langue de bois se rend compte de l’évolution pas toujours positive qu’a connue son sport qui a bien changé depuis le début du siècle. Le football business, très peu pour lui. Et il le fait savoir.

Entre souvenirs et analyse critique, Jean-Jacques Missé-Missé se raconte.