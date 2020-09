Loris Brogno fait son retour à Charleroi, club de son père et de ses débuts en D1.

Pour son 28e anniversaire, Loris Brogno s’offre un cadeau très spécial : un retour dans son club formateur, avec une confrontation entre le leader et son dauphin au classement. C’est en plus au stade du Pays de Charleroi qu’il avait fait ses premiers pas en D1… lors d’une défaite 0-3, le 23 mars 2011, face au Cercle, devant à peine plus de 2 000 spectateurs. "Mais ton premier match en D1, c’est toujours particulier. J’en garde un excellent souvenir. La situation était spéciale car il s’agissait d’une rencontre reportée, les nouveaux transferts n’étaient pas autorisés à jouer et plusieurs jeunes avaient reçu leur chance."

(...)