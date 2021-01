Nicolas Penneteau avait reçu le carton rouge dans les arrêts de jeu de la rencontre des Carolos, perdue 3-2 chez les Rouches, pour avoir touché le ballon de la main en dehors de son rectangle (90e+5) dans un match comptant pour la 21e journée de championnat.

Le club de Charleroi et Nicolas Penneteau peuvent accepter la proposition du parquet, ou non, auquel cas le dossier est renvoyé devant le Comité disciplinaire mardi.

L'entraîneur de Mouscron, Jorge Simao est lui convoqué devant le Comité disciplinaire par le parquet. Le technicien portugais avait été renvoyé lors du succès des Hurlus samedi à Saint-Trond (0-2). Dans les arrêts de jeu, Simao et Da Costa, qu'il faisait remplacer, se sont expliqués sur le penalty botté quelques instants plus tôt par Mohammed (synonyme de 0-2), alors que Da Costa voulait le botter. L'entraîneur mouscronnois aurait alors bousculé le 4e arbitre et s'est vu montrer le bristol rouge.