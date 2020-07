Les matchs s’enchaînent pour les Zèbres. Et le rythme de la reprise d’avant-saison s’accélère. Après trois amicaux en une semaine, le déplacement à Saint-Étienne ressemblait fort à un tournant dans la préparation des hommes de Belhocine. Une rencontre qui a mal tourné mais qui a permis de faire ressortir certains enseignements, à trois semaines du déplacement au Club Bruges.

Au rayon des points positifs, le plus marquant semble être le retour aux affaires de Marco Ilaimaharitra. Opéré d’une pubalgie en mai, le Malgache a joué une dizaine de minutes face aux Verts, sans ressentir de douleur. Une vraie bonne nouvelle quand on connaît le rôle du milieu défensif de 24 ans au sein du groupe zébré. Les Zèbres ont aussi réussi à répondre au combat physique proposé par les joueurs de Saint-Étienne, déjà plus avancés dans leur préparation, et c’est de bon augure pour la suite. Enfin, malgré le score peu flatteur, le Sporting a été loin d’être ridicule sur l’ensemble du match. À plusieurs reprises, les hommes de Karim Belhocine auraient pu - et auraient dû - inscrire l’un ou l’autre but. Sans finalement y arriver.

Et c’est là que se situe l’un des problèmes zébrés : l’efficacité. Mercredi, plusieurs joueurs offensifs ont eu l’occasion d’inscrire un but. Mais sans réussite. Si Shamar Nicholson semble bien en jambes, il manque toujours un centre-avant capable de tuer un match. Et ce n’est ni Adama Niane, qui n’entre pas dans les plans du staff, ni pour le moment le très jeune Anthony Descotte qui pourront donner une réponse à court terme.

Défensivement, les Zèbres ont montré de belles choses mais ont coulé en fin de match, manquant eux aussi d’efficacité. Des grosses erreurs, pouvant s’expliquer par les changements effectués par le coach, mais qui pourraient coûter cher face à n’importe quel gros adversaire. Si Belhocine voit son onze se dessiner via une ossature claire, Charleroi aura encore besoin de renforcer son groupe, devant et derrière, pour parvenir à jouer sur tous les fronts la saison prochaine.