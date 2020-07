Les Zèbres testent plusieurs dispositifs durant cette préparation estivale.

Les Zèbres raffolent des contre-attaques rapides et des espaces. Des situations qui risquent de se présenter moins souvent lors de l’exercice à venir, vu les excellentes performances la saison passée, avec ce podium accroché. De plus en plus d’équipes se méfient. Alors, comment faire pour contourner les blocs très bas des formations plus modestes ?

(...)