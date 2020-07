Peu d’enseignements à tirer de cette joute amicale à Visé (Nationale 1). Karim Belhocine avait décidé de faire tourner son effectif, avec les titularisations de Descamps au but, Zajkov, Amani ou Nkuba.

Et l’entame de match fut très bonne, avec trois occasions créées directement, dont un but venu du pied de Frank Tsadjout, au quart d’heure. Mais cette agressivité et ce pressing très haut n’auront pas duré très longtemps, avec un match qui n’aura finalement servi qu’à donner du temps de jeu à certains éléments, dont Gaëtan Hendrickx, resté sur la pelouse visétoise durant une heure.