David Henen n’est pas le seul Zèbre à ronger son frein en coulisses. Arrivé durant l’été 2016 au Pays noir, Gaëtan Hendrickx a lui aussi dû passer du terrain au banc ces derniers mois. En cause: une forte concurrence pour la place à côté d’Ilaimaharitra, occupée d’abord par Diandy puis par Morioka et enfin par Gillet en ce début de saison. La saison dernière, le Belge n’aura connu les joies d’une titularisation qu’à deux reprises, montant pour le reste onze fois au jeu (dont une seule fois plus de 10 minutes).

