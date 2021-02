Sur la route du retour, entre Courtrai, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison, et son domicile, Gaëtan Hendrickx a accepté de parler de sa relation avec Karim Belhocine, son déchirement à l’idée de quitter Charleroi, sa personnalité atypique, cette année et demie difficile d’un point de vue sportif et de ses échappatoires. Avec une honnêteté et une sensibilité rares. Voire presque inédite dans le monde du football.