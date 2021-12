Après une démonstration à Sclessin et une victoire enneigée face à Ostende, Charleroi se déplace à Genk pour tenter de se rapprocher du top 4.

Les hommes d'Edward Still pourraient s'emparer virtuellement de la troisième place d'Anderlecht en cas de succès.

Côté genkois, Bernd Storck tente de redresser un navire mal en point depuis les éliminations respectives en Coupe d'Europe et en Croky Cup. Les coéquipiers de Théo Bongonda pointent à la onzième place et n'ont plus connu la victoire depuis le 31 octobre dernier.

Les compos probables

Genk : Vandevoordt, Sadick, McKenzie, Juklerod, Ito, Hrosovsky, Thorstvedt, Bongonda, Ndaylshlmye, Paintsil, Onuachu

Charleroi : Koffi, Knezevic, Andreou, Bessile, Tchatchoua, Zorgane, Kayembe, Gholizadeh, Morioka, Zarouy, Nicholson





Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h: