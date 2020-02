Le partage des Zèbres, conjugué à la défaite de Zulte Waregem contre Mouscron, permet aux Carolos d'avoir la garantie de finir dans les six premiers, et donc disputer les playoffs 1.

Les hommes de Karim Belhocine, qui font face à un gros calendrier (déplacements à Bruges et Gand et réceptions du Standard et Courtrai), pourront aborder la fin du championnat plus sereinement.

Actuellement, Charleroi est classé troisième avec 48 points. A quatre journées de la fin (il reste potentiellement 12 points à prendre), les Zèbres ne savent plus être dépassés par Zulte Waregem (8e) et Anderlecht (9e), tous deux battus ce week-end et bloqués à 34 unités.

Genk (38 points) et Malines (37 points) ne savent pas tous les deux prendre le maximum de points (12/12) étant donné qu'ils se rencontrent lors de la 30eme journée. Si Malines bat Genk et engrange 12 points sur 12, Genk terminera avec un maximum de 47 points, soit un de moins que Charleroi (s'ils prennent 0/12). Et si Malines est défait par les Limbourgeois, ils comptabiliseront, tout au plus, 46 points, ce qui est insuffisant.

Une excellente nouvelle de fin de soirée pour Belhocine et les siens, après le partage à l'Antwerp ce dimanche après-midi (1-1).