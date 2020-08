Grégory Lazitch a vécu la difficulté d'être un jeune carolo: "Quand j’avais 17 ans, on nous envoyait au charbon" Charleroi Pierric Brison © D.R.

Contrairement à Benchaib ou Ribeiro Costa, il n’a pas bénéficié d’un encadrement idéal.



Le Sporting Charleroi vient de recruter deux grandes promesses avec Amine Benchaib (ex-Lokeren) et Lucas Ribeiro Costa (ex-Virton). Ce dernier a d’ailleurs effectué ses premiers pas en D1A face au Club Bruges, samedi, avec le statut de joueur prometteur. Une étiquette qui n’a pas toujours réussi aux anciens zèbres, passés par le centre de formation ou non. Si Clinton Mata et Dorian Dessoleil ou récemment Victor Osimhen ont déjà confirmé les espoirs placés en eux, ce ne fut pas le cas d’une série d’autres joueurs qui, aujourd’hui, auraient dû arriver à maturité. Parmi eux, nous avons retrouvé Grégory Lazitch (28 ans), actif en D2 ACFF à la Raal.



