Les Zèbres sont peut-être tombés sur plus fort. Pourtant, ils nourrissaient quelques regrets en quittant la pelouse gorgée d’eau du Bosuil. "Cette défaite, c’est une grosse déception" ,avouait Steeven Willems, le défenseur central. "On contrôlait bien le match jusqu’à l’ouverture du score (51e). Je suis un peu déçu de ce qui s’est passé après, de notre façon de jouer. Il n’y avait plus assez de pression sur le porteur du ballon. On les a laissés centrer trop facilement et on a trop reculé. Du coup, l’Antwerp a davantage attaqué et a porté plus le danger devant notre but."