De retour dans le onze de base après trois matchs entamés sur le banc, Guillaume Gillet avait malgré tout la mine des mauvais jours en conférence de presse d’après-match. "Je suis content de retrouver une place dans l’équipe, et je me suis bien senti dans ce match, mais c’est très dommage de ne pas repartir avec trois points. C’était un match ouvert et plaisant pour les spectateurs neutres, mais avec ce nouveau partage, on fait du surplace au classement. Il va falloir être plus concret devant et derrière. Cela s’est joué dans les deux rectangles."

L’efficacité, le mot est lâché. Charleroi a encore touché les montants, deux fois ce dimanche, mais a aussi concédé beaucoup d’occasions. "C’est l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein", grimaçait Gillet. "C’est difficile de dire qu’on a gagné un point ce dimanche, je pense plutôt qu’on en a perdu deux."

C’est notamment dû au jeu développé par Zulte Waregem. Un jeu assez direct. "Ils ont beaucoup misé sur les phases arrêtées et énormément de centres. Et quand on laisse de l’espace à un garçon comme Jelle Vossen, qui peut marquer à tout moment…"

Le bilan de 7 sur 15 est forcément mitigé au vu des prestations réalisées jusqu’ici, même si celle de Waregem était moins complète que la semaine dernière. "On voit que le système est bon, que chacun sait ce qu’il a à faire. On s’améliore, mais des matchs comme celui-ci, il faut les gagner, avec plus de jugeote, de lucidité, et aussi un peu de chance."

"Spécial" pour Zaroury

Anass Zaroury a lui aussi vécu une fin d’après-midi paradoxale. "C’est spécial de marquer ici, dans le stade où je venais voir des matchs quand j’étais petit (NdlR : il a été formé à Zulte Waregem), mais, même s’il ne faut pas oublier qu’on n’a toujours pas perdu dans ce championnat, on ne peut pas vraiment être satisfait du résultat. Il faut apprendre à gagner pour entamer une bonne spirale."

Peut-être samedi au Mambourg face au Beerschot.