Il ne lui fallait vraiment pas ça. Habitué au banc depuis le début de l’exercice alors qu’il avait été désigné meilleur zèbre lors de la saison précédente, Guillaume Gillet a manqué le dernier penalty. La faute à une panenka manquée, synonyme d’élimination dès les seizièmes de finale.

"Le coach nous avait conseillé de décider quelque chose avant de tirer. C’était clair dans ma tête. J’avais choisi de réaliser une panenka avant la séance. Le gardien choisit le bon côté. C’est désagréable quand tu es le dernier tireur et que tu le rates. C’est l’entraîneur qui a décidé l’ordre de passage. J’ai toujours pris mes responsabilités. Je n’étais pas stressé. Il y a forcément de la déception car ça m’aurait fait du bien de l’inscrire."

Si Edward Still a relancé certains remplaçants, l’ancien Anderlechtois n’a dû son temps de jeu qu’à la présence d’une prolongation. De quoi le décevoir légitimement. "Si on marque à la 89e, je n’aurais pas joué. Je m’attendais à me produire davantage ce mercredi. Les conditions ne sont pas idéales pour moi. J’ai toujours eu besoin d’enchaîner les rencontres et je dois me contenter de quelques minutes. C’est un rôle différent par rapport à l’an dernier. C’était prévu comme ça en début de saison. Je ne vais pas râler."

Sa rentrée avait pourtant été intéressante mais la panenka a tout gâché. Le médian regrette surtout d’avoir déçu les fans. "La saison dernière, je n’ai pas pu les côtoyer beaucoup. Ils m’ont toujours soutenu. C’est regrettable car je sais qu’il me supporte et j’ai manqué à ma tâche."

Le Liégeois devra se relever de ce couac mais les occasions de jouer risquent encore de diminuer.